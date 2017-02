Von Melanie Braun

Seine Frau dachte zuerst, er sei paranoid. Tatsächlich klingt vieles von dem, was Özkan Erdem erzählt, schier unglaublich. Der 47-Jährige betreibt einen Schlüsselnotdienst in Esslingen und weiß Haarsträubendes über Erfahrungen mit Leuten zu berichten, die er als Schlüsseldienstmafia bezeichnet. Doch er ist längst nicht der Einzige, der dubiose Machenschaften in der Branche anprangert.

So richtig Verdacht geschöpft hat Özkan Erdem, als er auf einmal kaum noch Anrufe bekam. „Bei mir vergeht eigentlich kein Tag, an dem keiner anruft“, sagt er – allein schon, weil ihn als mobiler Schlüsseldienst und Anbieter von