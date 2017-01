Wenn Pia Prassel in einen Laden geht, dann selten zum Einkaufen. Meistens kommt sie, um Lebensmittel zu retten - vor dem Wurf in die Tonne. Denn die 25-Jährige ist eine von etwa 100 Foodsavern, also Lebensmittelrettern, in Esslingen. Sie alle haben ein Ziel: Sie wollen erreichen, dass möglichst wenig noch genießbare Lebensmittel weggeschmissen werden.

Deshalb haben sie sich der Initiative Foodsharing angeschlossen, die mit verschiedenen Aktionen versucht, Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Bundesweit gibt es inzwischen tausende Foodsaver, die essbare Waren, die sonst entsorgt werden würden, von