Von Dagmar Weinberg

Zwei Zahlen machen deutlich, mit welchen Herausforderungen der Bau des neuen Hochschul-Campus in der Weststadt verbunden ist – sowohl für die Architekten, die sich am Wettbewerb beteiligt haben, als auch für das Preisgericht, das gestern den Gewinner bekannt gegeben hat. In der Flandernstraße breitet sich die Hochschule derzeit noch auf rund sechs Hektar Fläche aus, in der Weststadt werden ihr nur noch knapp zwei Hektar zur Verfügung stehen. Doch mussten die Architekten nicht nur die Größe des Grundstücks im Blick haben. „Wir wollen natürlich ein städtebauliches Aushängeschild schaffen“, verdeutlichte Andreas Hölting, Leiter