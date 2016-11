Esslingen (red) - Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) bietet ab morgen täglich einheitliche Kassenöffnungszeiten an. War die Kasse des SVE in der Heilbronner Straße 70 seither an verschiedenen Tagen unterschiedlich lange geöffnet, so bietet sie ab 1. Dezember montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr jetzt einheitliche Öffnungszeiten an, die man sich leichter merken kann. Telefonisch ist die SVE-Kasse nach wie vor ab 7 Uhr unter Tel. 3512-3126 erreichbar. Auch bleiben individuelle Terminvereinbarungen möglich.

