Nur drei Buchstaben, ein kurzes Wort. Und doch so bedeutsam: neu. Trotz Ebay, Secondhand und Gebrauchtwagenmarkt. Wer hat nicht gerne was Neues? Neues trägt sich gut, spielt sich gut, macht manche stolz. Ob es immer was Neues braucht, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Ein neues Jahr liegt vor uns. In Zeiten von digitalen Kalendern und Vorplanungen, die teilweise bereits in das übernächste Jahr reichen, ist verloren gegangen, was „früher“ den Zauber des Neuen nach Neujahr so eindrücklich machte. Die Lebensdauer eines Kalenders war auf ein Jahr begrenzt, jedes Jahr war ein neuer erforderlich. Neu im Sinne von leer, ungefüllt und damit wenig