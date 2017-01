Nach vielen Jahren im Exil sind die Esslinger Karnevalsfreunde wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. So standen am Samstagabend das Burggrafenpaar Julia I. und Patrick I. sowie die Gardemädchen statt in Denkendorf in Berkheim Spalier, um die Gäste wie den parlamentarischen Staatssekretär Markus Grübel (CDU) nebst Gattin und den Landtagsabgeordneten Wolfgang Drexler (SPD) gebührend zu empfangen. „Wir sind nun mal ein Esslinger Verein und feiern daher in Esslingen“, meinte die frisch gekürte Präsidentin Elke Liebrich: Auch wenn man die Osterfeldhalle dafür technisch aufrüsten musste. Der neue Vorstand brachte