Gestern Morgen in der Frauenkirche: Das Team in der Sakristei macht sich Sorgen, ob die Kuchen reichen. Um 11.30 Uhr wird die Vesperkirche in diesem Jahr ihre Pforten öffnen - und nur 19 backende Spender hatten sich angemeldet. „Ich habe bereits begonnen, kleinere Stücke zu schneiden“, erzählt Inge Reinhold. Doch unverhofft trudelt immer mehr Gebäck ein - vor allem Apfel- und Käsekuchen. „Die Leute geben sich wirklich Mühe“, stellt die Ehrenamtliche fest, denn der einfache Rührkuchen ist in der Minderheit. 68 Helferinnen und Helfer, darunter zwölf Flüchtlinge, stehen heuer in den Startlöchern, um die Gäste