(biz) - Nachdem die Stadt in dieser Woche über die Hoffnungshäuser in Berkheim informiert hat, gibt es am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr in der Grundschule St. Bernhardt eine entsprechende Veranstaltung zu dem Gebäude, das die Stiftung Hoffnungsträger in St. Bernhardt plant. Das Haus, in dem Flüchtlinge und Einheimische unter einem Dach leben werden, entsteht in der Flandernstraße 148.

Wie berichtet, sind die Hoffnungshäuser in Berkheim auf massiven Widerstand der Anwohner gestoßen, weil die Stadt für die zwei Gebäude in der Brühlstraße und für den Neubau am Rohrackerweg großzügige Befreiungen und Ausnahmen vom Bebauungsplan