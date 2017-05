„Charakteristisch für den Chor ist die Leidenschaft und die Freude am Singen, die die Zuhörer in ihren Bann zieht“, beschreiben sich die Rhythmicals, der junge Chor des Gesangvereins Neckarlust Esslingen, auf ihrer Homepage. Doch die 80 Sängerinnen und Sänger möchten sich nicht nur am Gesang erfreuen, sondern auch anderen Gutes tun. Daraus entstand der Gedanke eines Benefizkonzertes unter dem Motto „Klangartistik - Bunt mit allen Sinnen“ zugunsten der Lebenshilfe Esslingen. „Wir wollen Menschen zusammenführen“, sagte der erste Vorsitzende Matthias Wallisch, der die Kontakte knüpfte. Hilfreich war, dass