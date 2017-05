Walter Reppner, 78, Rentner, Aichwald Am Sonntagmorgen herrscht manchmal eine Riesensauerei auf dem Busbahnhof und dem Bahnhofsvorplatz. An der Haltestelle 5 hat sogar mal ein Betrunkener einfach ins Eck gepinkelt. Die Glasscherben, die nach den dort stattfindenden Partys liegen bleiben, sind vor allem für Hunde eine Gefahr. Es wäre also nützlich, wenn öfter mal jemand durchlaufen und saubermachen würde.

Susanne Vogel, 70, Hausfrau, Esslingen Die Leute produzieren den Müll ja selbst und sollten sich eigentlich auch dafür verantwortlich fühlen. Wenn ich etwas konsumiere, entsorge ich die Reste selbst in den Mülleimer oder nehme sie mit nach Hause. Wir haben in Oberesslingen eine Wiese, in die Spaziergänger oft Müll werfen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn selbst einzusammeln. Muss das sein? Aber heute habe ich in der Esslinger Innenstadt nichts zu meckern. Es ist sehr sauber.

Lucie Kofler, 31, Diplompädagogin, Esslingen Ich lebe seit kurzem in der Innenstadt und halte mich oft in der Maille auf. Leider muss ich sagen, dass die Hälfte des Mülls oft neben den Mülleimern liegt. Neulich lag sogar der Wehrneckar voller Überreste einer nächtlichen Party, Flaschen, Becher und ein Einkaufswagen. Ganz in der Nähe meiner Wohnung hat sich eine Weile lang eine private Müllhalde befunden. Da könnte die Stadt deutlich mehr Einsatz zeigen.

Ruth und Günter Kranz, beide 70, im Ruhestand, Karlsruhe Für das Besucheraufkommen an den Wochenenden findet man zu wenig Mülleimer in Esslingen. Scheinbar werden sie auch zu selten geleert, so dass der Wind die Abfälle wieder raustreibt. Die allermeisten Leute sind willig, hinter sich aufzuräumen.

Andrea Menze, Geschäftsfrau und Künstlerin, 49, Esslingen Ich sehe den Kippenteppich vor meinem Geschäft am Oberen Metzgerbach täglich wachsen und sammle manchmal bis zu 50 Stück pro Tag ein. Um wilde Müllplätze zu bekämpfen, hat die Stadt eigens ein Onlineportal eingerichtet. Aber wenn man solche Halden mittels eines Formulars meldet und eine wilde Müllkippe in der Nähe des Drogeriemarkts Müller trotzdem über eine Woche lang liegen bleibt, fragt man sich wirklich, wie das sein kann. Da waren schon die Ratten dran. In anderen Städten wird deutlich mehr für die Sauberkeit getan, z.B. in Bayreuth, wo Hilfskräfte mehrmals täglich Müll einsammeln.

Ruth Harsch, 61, Arbeiterin und Frieder Harsch, 69, Rentner, Esslingen

Früher wurde zur Müllentsorgung mehr unternommen. Da gab es auch noch mehr Straßenkehrer, die sich um die Sauberkeit gekümmert haben. Heute stellen wir oft fest, dass es zu wenig Mülleimer gibt. Da ist es kein Wunder, dass die Leute ihre leeren Pappbecher auf die Straße werfen. Also könnte man in dieser Richtung ein bissle mehr tun. Davon abgesehen sieht es in Esslingen noch ziemlich ordentlich aus.

Birgit Unger-Brogden, 46, Heilpraktikerin, Esslingen

Im Sommer ist es auf der Maille oft arg verschmutzt. Nach den Partys, die dort gefeiert werden, bleiben oft Bierkästen und Chipstüten zurück. Das ist besonders schade, weil am Wochenende ja auch alle anderen den Park genießen wollen. Nachts dort alleine durchzugehen, traut man sich schon gar nicht mehr. Auch den Bahnhofsvorplatz und die Unterführung zum Bahnhof finde ich oft sehr verdreckt. Dort kommt noch ein übler Uringeruch dazu.

Jürgen Link, 54, Journalist, Esslingen

Wenn ich irgendwo Müll finde, räume ich ihn oft selbst weg, stecke zum Beispiel Plastikflaschen in die Papierkörbe. Mit der Leerung der Eimer bin ich eigentlich zufrieden. Ich sehe oft Reinigungskräfte, die genau zu diesem Zweck unterwegs sind.

Markus Schöfl, 55, Stadtplaner, Esslingen

Es gibt deutlich zu wenig Mülleimer in der Stadt. Mehrere Unterführungen sollten mal gründlich gereinigt werden, zum Beispiel auch die in Richtung der Frauenkirche. Die Unterführung zu den Gleisen am Bahnhof sollte man sperren, damit die Bahn endlich ihrer Verpflichtung nachkommt, einen Reinigungstrupp dort hinzuschicken. Vorher sollte sich aber das Gesundheitsamt ein Bild von der Lage der Dinge machen, denn der Uringeruch ist manchmal unerträglich. An Orten, die Jugendliche als Party-Location betrachten, könnte man Extramülleimer aufstellen.

Manuel Almaras, 42, Angestellter, Esslingen

In der Maille ist die Sauberkeit okay. Anders sieht es in der Anlage an der Katharinenschule aus. Da herrschen katastrophale Zustände, obwohl die Schule immer wieder Putzaktionen organisiert. Den Umgang mit Müll sollten den Kindern aber vor allem ihre Eltern vermitteln. Wenn von dieser Seite das Problembewusstsein fehlt, kann die Schule auch nicht viel ausrichten.

Aktion "Müll und Dreck in der Stadt"

Senden Sie uns Fotos von Straßen, Ecken und Plätzen in der Stadt, an denen es schmutzig ist. Wir sammeln die Fotos und veröffentlichen sie in einer Bilderstrecke.

Stimmen zum Thema auf der Facebookseite der EZ: