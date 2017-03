Esslingen (biz) -Am Samstag, 11. März, öffnet das Mörike-Gymnasium seine Türen für alle Viertklässler und deren Eltern. Von 9 bis 13 Uhr können sich die Besucher über die Profile und Schwerpunkte des Gymnasiums in der Neckarstraße informieren. An der Schule kann der bilinguale Zug Deutsch-Englisch belegt werden. Neu ist die Möglichkeit, ab Klasse acht Spanisch als dritte Fremdsprache zu wählen. Um 10 Uhr begrüßt die Schulleitung die Gäste in der Aula, ab 11 Uhr gibt es ein schwäbisches Mittagessen in der Schulmensa, zubereitet von den Mörike-Kocheltern. Im ganzen Schulhaus bieten die Klassen mit ihren Lehrern Einblicke in die