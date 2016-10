Esslingen (red) - Die Stadtverwaltung Esslingen und die Brauerei Dinkelacker eröffnen der Gaststätte Vier Peh eine Möglichkeit, bis Ende 2021 fortzubestehen. Das Unternehmen erklärt sich dazu bereit, noch in diesem Jahr 48.500 Euro als Sicherheit für die künftigen Abrisskosten des Vier Pehs zu hinterlegen. Nachdem die Nutzung des Vier Peh beendet ist, übernimmt die Dinkelacker den Abriss des Gebäudes in der Flandernstraße. Anschließend zahlt die Stadt die hinterlegten 48.500 Euro an das Unternehmen zurück. Sollten die Abrisskosten höher sein, ist der Differenzbetrag von der Stadt zu entrichten. Dieses Riskio schätzen beide Seiten als gering ein, da