(adi) - Vielen fällt es schwer, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Dabei gehört auch der Tod zu unserem Leben - so wie es in einem alten Nachtgebet heißt: „Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“. Die Reihe „JenseitsDiesseits“, die heute um 19 Uhr mit der Vernissa­ge einer Ausstellung von Line Mocké und Matthias Kunisch in der Esslinger Villa Nagel eröffnet wird, nähert sich diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven.

Es gibt niemanden, der im Laufe seines Lebens nicht mit dem Sterben von Angehörigen oder Freunden konfrontiert wird. Der Filmemacher Woody Allen hat humorvoll formuliert, was viele denken: „Ich habe keine