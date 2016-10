ES-Pliensauvorstadt (daw) -Auch in diesem Jahr wird der Heilige Abend in der Pliensauvorstadt wieder mit einem ökumenischen Krippenspiel gefeiert. Jetzt sind junge Akteurinnen und Akteure ab fünf Jahre gesucht, die Lust am Theaterspiel haben. Für das Krippenspiel „Vom Engel, der nicht mitsingen wollte“ wird immer samstags von 9 bis 10.30 Uhr im Gemeindesaal des katholischen Gemeindezentrums St. Elisabeth im Häuserhaldenweg 38 geprobt. Das erste Treffen ist an diesem Samstag von 9 Uhr an im Gemeindesaal von St. Elisabeth.

Weitere Informationen gibt es bei Sandy Slowik-Hable, E-Mail