Wer gewerbliche Immobilien verkaufen oder kaufen will, reist - sofern es sich um größere Objekte handelt - Anfang Oktober regelmäßig nach München. Dort findet seit 1998 mit der Expo Real die größte europäische Fachmesse für diese Branche statt. Wenn sich dort wie zuletzt 1700 Aussteller und 37 000 Teilnehmer aus 74 Ländern ein Stelldichein geben, dürfen Kommunen und Landkreise nicht fehlen. In der Vergangenheit hat die Expo stets die willkommene Gelegenheit geboten, das Interesse möglicher Investoren auf den alten Güterbahnhof, das Hengstenberg-Areal oder das Panasonic-Areal in Oberesslingen zu lenken.