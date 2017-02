(adi) - Lange hatten sie sich auf den großen Augenblick vorbereitet, nun durften sie ihr Können beweisen: 460 junge Musikerinnen und Musiker traten beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Esslingen an. Die städtische Musikschule hatte den Wettbewerb für die Landkreise Esslingen, Göppingen und Rems-Murr ausgerichtet. Unter den Teilnehmern waren 40 Musiker aus den eigenen Reihen. „Es war mit Abstand der größte Wettbewerb im Land mit einer Rekordbeteiligung“, betont Musikschulleiter Jochen Volle, der sich freut, dass sich das Üben für viele Nachwuchsmusiker aus Esslingen besonders gelohnt hat.

Zwei Tage lang herrschte Hochbetrieb in der Musikschule am Blarerplatz, im angrenzenden evangelischen Gemeindehaus, im CVJM- Lutherbau und im Alten Rathaus. „Die Atmosphäre war geprägt von konzentrierter und kreativer Anspannung“, hat Volle beobachtet. „Viele Eltern und Musikschullehrer waren in den beiden Tagen sowie bei der Vorbereitung auf den Beinen und sorgten für einen reibungslosen Ablauf.“ Solistische Wettbewerbe gab es diesmal in Esslingen in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang und Drumset. Außerdem traten Streicher, Holz- und Blechbläser in verschiedenen Ensembles an. „Wir hatten tolle Juroren, erlebten großartige Leistungen, und alles ist vorzüglich gelaufen“, zog Musikschulleiter Jochen Volle hinterher eine positive Bilanz, die vom guten Abschneiden der Teilnehmer aus den eigenen Reihen gekrönt wurde: Wie in den Jahren zuvor haben überdurchschnittlich viele Esslinger quer durch alle Sparten erste Preise gewonnen. Viele von ihnen dürfen im April beim Landeswettbewerb in Heidenheim mitmachen. Finanziell getragen wurde der Regionalwettbewerb von der Stadt, vom Landkreis und der Stiftung der Kreissparkasse, Unterstützung erhielten die Veranstalter vom Lions-Club Esslingen-Burg und von der Firma Steinway & Sons.

Damit sich auch die Esslinger vom hohen Niveau der beim Regionalwettbewerb gezeigten Leistungen überzeugen können, lädt die städtische Musikschule zu einem öffentlichen Konzert der Preisträger ein, das am Sonntag, 5. Februar, um 16 Uhr im Esslinger Neckar Forum beginnt. Dort dürfen die erfolgreichen jungen Musikerinnen und Musiker nun auch vor großem Publikum ihr Können beweisen. Der Eintritt ist frei.

erfolgreiche Esslinger Musikschüler

Die höchste Auszeichnung, einen ersten Preis verbunden mit der Qualifikation zum Landeswettbewerb, gab es beim Regionalwettbewerb für mehrere Teilnehmer aus der Esslinger Musikschule: die Streichquartette mit Eberhardt Lorenz, Lika Matiachvili, Martha Schmidt, Emilia Dellemann sowie Michelle Sammarco, Nadja Hall, Karla Ehrhardt und Jamie Schneider. Außerdem für Denis Makram in der Wertung Neue Musik, für das Querflötentrio mit Emily Brucker, Nadja Weinmann und Sophie Rebsamen, das Blockflötenquartett mit Rebecca Maksimov, Sabeth Wollinger, Miriam Wollinger und Maia Matiachvili, das Blockflötenduo mit Ellen Kiefer und Elisabeth Mauz sowie Jenne Höwing und Emily Hinderer im Querflötentrio. Eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielten sich zudem die Klaviersolisten Maxim Fiedler, Jonathan Panter (der als bester Pianist des Wettbewerbs zusätzlich mit dem Steinway-Preis ausgezeichnet wurde), Denis Makram und Carolina Tumbrink, die Harfenistin Matilda Golding sowie die Sängerin Judith Zimmermann.

Ebenfalls mit ersten Preisen wurden beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ Malte Ragg mit Linus Hezinger und Ben Gänsler in der Wertung Drumset-Pop, die Streicherinnen Helen Sophie Giannakopoulou mit Bernadette Panter sowie Lara Pacholet mit Maya Shinoda, Annika Pfitzner im Querflötentrio, die Pianisten Lika Matiachvili und Paul Wiesinger sowie die Harfenistin Karla Lene Walder ausgezeichnet. Einen zweiten Preis erspielten Charlotte Rupp und Amasia Schneider (Oboe) und Sara Jockovic (Klavier).