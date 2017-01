Sich am Feuer wärmen, Glühwein trinken und alte Bekannte treffen - am letzten Tag des Jahres hat der Silvester-Fackellauf in vielen Familien feste Tradition. Manch einer sieht sich das ganze Jahr über nicht und trifft sich dann bei diesem Jahresausklang an der Römerstraße. Geschätzte 3000 Teilnehmer strömten auch diesmal bei frostigen Temperaturen zur 28. Auflage der Veranstaltung. Für den guten Zweck halfen viele Ehrenamtliche aus der Esslinger Vereinslandschaft an den Verkaufsständen mit - denn der Erlös kommt auch dieses Jahr der EZ-Weihnachtsspendenaktion zugute.

Kaum war die Sonne untergegangen,