Pünktlich zum Wintersemester gibt es in Esslingen 131 weitere Wohnplätze für Studierende. Das neue Wohngebäude Rossneckar II, das in 16-monatiger Bauzeit in der Weststadt entstanden ist, bietet künftig 86 Einzelzimmer und zusätzlich 45 Appartements an. Dahinter steht ein so genanntes „Boardinghouse“-Konzept: Die Appartements bieten Studierenden die Möglichkeit, sich auch kurzfristig zu moderaten Preisen einzumieten. „Davon profitieren vor allem jene, die nur für kurze Zeit eine passende Bleibe suchen“, betont das Studierendenwerk Stuttgart.

