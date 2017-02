(meb) - Politisch gesehen war das vergangene Jahr überaus turbulent. Doch diese Unruhe hat sich offenbar nicht auf den Geschmack der Esslinger niedergeschlagen: Sie präferieren immer noch fast die gleichen Vornamen wie in den vergangenen Jahren. Das zeigt die Statistik des Standesamtes, die jetzt veröffentlicht wurde. Auch der Trend zu mehr Geburten hält an - dafür gab es 2016 weniger Kirchenaustritte als im Jahr davor.

Die absoluten Favoriten sind nach wie vor Marie und Sophie: Sie führen - wie in den Vorjahren - die Hitliste der Vornamen in Esslingen an. Abgesehen davon gibt es aber auch einige Neuzugänge unter den Top Ten der