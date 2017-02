Von Claudia Bitzer





Damit ist die Gemeinschaftsschule zwar noch deutlich von dem Begabungsmix entfernt, den sich die Wissenschaftler für sie wünschen. Das hat die CDU jüngst auch im gemeinderätlichen Schulausschuss unterstrichen, als die Verwaltung die amtliche Schulstatistik 2016/17 eingebracht hat. Für die Grünen stand indessen im Vordergrund, dass sie langsam, aber stetig auch mehr Zulauf von leistungsstärkeren Schülern erfährt: Im Jahr zuvor waren es noch 17 Prozent aller Schüler mit Realschul- und 2,1 Prozent aller Schüler mit Gymnasialempfehlungen, die sich für eine Gemeinschaftsschule entschieden haben. „Man muss einer neuen Schulart Zeit geben, das hat man bei der Werkrealschule nicht getan“, wirbt auch die geschäftsführende Schulleiterin Christel Binder, Chefin der Schule am Schillerpark und ab Herbst Leiterin der beiden fusionierten Gemeinschaftsschulen in der Esslinger Innenstadt, für eine realistische Einordnung der Zahlen.

Vielfalt im Klassenzimmer

739 Empfehlungen haben die Esslinger Grundschulen im vergangenen Jahr ausgegeben. Davon 186 (knapp 25,2 Prozent) für die Werkrealschule, 208 (knapp 28,2 Prozent) für die Realschule und 345 (46,7 Prozent) fürs Gymnasium. Wobei zudem die derzeit drei Gemeinschaftsschulen Schülern aller Bildungsempfehlungen offenstanden. Vergleicht man Empfehlungen und Übertrittsverhalten, so sind rund 24, 6 Prozent aller Viertklässler an einer Gemeinschaftsschule, nur 24 Prozent an einer Realschule und die meisten Schüler – nämlich 51,7 Prozent – an einem Gymnasien angetreten. Im Jahr 2015 waren es noch drei Prozent an den Werkrealschulen, 18,4 Prozent an den Gemeinschaftsschulen, 29,1 Prozent an den Realschulen und 48,2 Prozent an den Gymnasien. Wirft man einen Blick über den Tellerrand, so sind zum Schuljahr 2016/17 von den 91 000 Viertklässlern im Land 43,8 Prozent auf ein Gymnasium gewechselt, 33,7 Prozent haben sich auf einer Realschule angemeldet, 13,4 Prozent auf einer Gemeinschaftsschule. Gerade 5,9 Prozent kamen noch auf den Werkreal- oder Hauptschulen zusammen. Dieses Angebot gibt es in Esslingen seit diesem Schuljahr gar nicht mehr. Deshalb haben sich Esslinger Viertklässler mit einer Werkrealschulempfehlung in der Regel an einer Gemeinschafts- oder Realschule angemeldet. Ein Kind hat sich eine Werkrealschule außerhalb der Stadt gesucht.

Die meisten Eltern gehen verantwortlich mit den Empfehlungen der Grundschulen um. Wenngleich es nach wie vor Ausreißer gibt. So sind in diesem Jahr sechs Schüler (3,2 Prozent) der Esslinger Kinder mit einer Werkrealschulempfehlung und 52 Kinder mit einer Realschulempfehlung (das entspricht immerhin einem Viertel aller Realschulempfehlungen) auf einem Gymnasium gelandet. 91 Prozent aller Schüler mit der Empfehlung für ein Gymnasium haben auch auf einem Gymnasium begonnen.

Auch die Heterogenität an den Realschulen ist wieder beachtlich. Obwohl es bei vielen Esslinger Eltern offenbar noch nicht so ganz angekommen ist, dass diese Schulart jetzt auch den Hauptschulabschluss anbietet. Mit 53 Schülern haben nur 28,5 Prozent aller 186 Kinder mit einer Werkrealschulempfehlung an einer Realschule begonnen. Im Jahr zuvor waren es noch 36,2 Prozent. Umgekehrt haben sich 5,5 Prozent der Schüler mit einer Gymnasialempfehlung nicht für das Gymnasium oder die Gemeinschaftsschule, sondern für die Realschule entschieden.

Freiwillige Wiederholer und Schüler ohne Grundschulempfehlungen wurden nicht berücksichtigt

Übersicht über die Esslinger Schulen

Grundschulen: An den Esslinger Grundschulen sind zum Schuljahr 2016/17 734 Schülerinnen und Schüler angemeldet worden. Sie sitzen in 35 ersten Klassen (2015/16: 714 Schüler in 36 Klassen). Zudem sind elf internationale Vorbereitungsklassen gebildet worden, in denen wie im Schuljahr zuvor rund 150 Schüler lernen. Die sechs Ganztagsgrundschulen kommen gut an, die Seewiesenschule soll im kommenden Schuljahr in der Primarstufe Ganztagsschule werden, die Grundschulen in Zell, auf dem Zollberg, in St. Bernhardt und in den Lerchenäckern sollen nach und nach bis zum Schuljahr 2022/23 für den Ganztagsbetrieb ausgebaut werden.

Werkrealschulen: Zum Schuljahr 2016/17 sind an den beiden noch verbliebenen Werkrealschulen keine neuen Klassen mehr gebildet worden, die Schulen laufen aus. Die Werkrealschüler und zwei Vorbereitungsklassen der Katharinenschule (insgesamt dann 107 Schüler) wechseln zum kommenden Jahr an die Stifter-Schule, in der derzeit 114 Schüler in fünf Klassen der Stufen sieben bis neun und in einer Vorbereitungsklasse unterrichtet werden. An der Lerchenäckerschule lernen derzeit 175 Schüler in den Klassenstufen sechs bis zehn, darunter 23 Schüler in einer Vorbereitungsklasse. An der Seewiesenschule machen 27 Neuntklässler noch in diesem Schuljahr ihren Abschluss. An der Katharinenschule werden derzeit noch 250 Schüler der Stufen sieben bis zehn unterrichtet, darunter 36 Schüler in zwei Vorbereitungsklassen.

Gemeinschaftsschulen: Die Seewiesenschule ist in diesem Schuljahr mit 54 Fünfern in zwei Klassen gestartet, in den Stufen sechs bis acht lernen 152 Schüler in sieben Klassen. Die Katharinenschule ist mit 80 Kindern in drei Klassen in ihr zweites Gemeinschaftsschuljahr gestartet. In ihren beiden sechsten Klassen werden 61 Schüler, davon 20 in einer Vorbereitungsklasse, unterrichtet. Die Schule wird zum kommenden Schuljahr mit der Schule am Schillerpark zusammengelegt. In der ehemaligen Realschule und jetzigen Gemeinschaftschule lernen 129 Kinder in Klassenstufe fünf in fünf Klassen, in der Stufe sechs kommen 133 Schüler ebenfalls in fünf Klassen zusammen. Darüber hinaus laufen dort noch 17 Realschulklassen der Stufen sieben bis zehn aus.

Realschulen: In den beiden Realschulen sind deutlich weniger Schüler angemeldet worden als im Jahr zuvor. In der Realschule Oberesslingen sitzen 119 Schüler in vier Eingangsklassen (2015: 139 in fünf Klassen), in der Zollberg-Realschule 95 Kinder in vier Klassen (2015: 125 Kinder in fünf Klassen). Die offene Ganztagsschule nutzen jeweils knapp 110 Kinder.

Gymnasien: Sie haben im Vergleich zum Vorjahr (409 Schüler) zwar zahlenmäßig von 14 auf 16 Eingangsklassen zugelegt (437 Kinder), dennoch ist die durchschnittliche Klassengröße mit 29,1 Schülern immer noch sehr hoch, die Heterogenität ebenso. Spitzenreiter bei den Anmeldezahlen ist einmal mehr das Theodor-Heuss-Gymnasium mit 120 Kindern in fünf Klassen, dicht gefolgt vom Georgii mit 119 Fünfern in vier Klassen. Das Georgii-Gymnasium hat als einziges Esslinger Gymnasium auch eine internationale Vorbereitungsklasse mit neun Schülern.

Inklusion: An fünf Esslinger Schulen (Pliensauschule, Silcherschule, Herderschule, Katharinenschule und Seewiesenschule) werden derzeit 56 Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung unterrichtet.

Förderschule: Mit 169 Kindern und Jugendlichen an der Rohräckerschule und Außenstelle Herderschule ist die Schülerzahl gleich geblieben wie im Jahr zuvor.