Von Dagmar Weinberg

Noch sind die Abrissbagger auf dem Danfoss-Areal unterwegs. Sobald die alten Hallen komplett zerlegt sind, will der Investor Greenfield die Fundamente für die Zukunft setzen: Auf einer Fläche von rund 11 900 Quadratmetern sollen neue Bürogebäude sowie Produktions- und Lagerhallen entstehen. Dort werden die Wurzel-Mediengruppe mit 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Herzog Plastic Handels GmbH mit 44 Beschäftigten als Mieter einziehen (siehe Anhang). Auch das Autohaus Hahn zieht in den Gewerbepark um. Die Pläne für ein Logistikzentrum sind somit vom Tisch. Das will die Stadtverwaltung auch in einem