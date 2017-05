Esslingen (red) - Die Mitglieder des Vereins Esslingen-Feinstaub-Lärm sind erfreut über den Vorschlag der Stadtverwaltung, in den kommenden zehn Jahren den Anteil der Elektrobusse von derzeit 21 Prozent auf 63 Prozent aufzustocken. „Wir hoffen auf die Vernunft unserer Gemeinderäte, dass dieser Baustein am 29. Mai auf den Weg gebracht wird“, teilt der Verein mit. An dem Tag soll im Gemeinderat über das Konzept abgestimmt werden. „Die Esslinger Luft durch die Bebauung von Frischluftschneisen zu verschlechtern und gleichzeitig Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu blockieren, würde das Vertrauen in den Gemeinderat nachhaltig