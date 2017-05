Hans-Christian Andersens Märchen „Die Schneekönigin“ ist eine wunderbare Hommage an die Liebe, die niemals aufgibt. Seit 170 Jahren berührt die Geschichte der kleinen Gerda, die ihrem Freund Kai in das eisige Reich der Schneekönigin folgt, ihre Leser zutiefst. Zur Feier ihres 15-jährigen Bestehens brachte die Ballettschule Khinganskiy das Märchen jetzt bildgewaltig und mit viel Gefühl auf die große Bühne der WLB, die bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Über 80 kleine und große Tänzerinnen und Tänzer waren unter der Leitung von Svetlana Khinganskaia und Vladimir Khinganskiy an der Produktion beteiligt,