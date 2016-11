Esslingen - In diesem Jahr eröffnen wir eine ganz besondere Weihnachtsspendenaktion – es wird die 50. sein. Und damit blicken wir auf ein halbes Jahrhundert der Hilfsbereitschaft für Menschen in der Stadt und im Kreis Esslingen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und auf nachbarschaftliche Hilfe angewiesen sind. Und genau darum ging es von Anfang an: Um eine Geste der Solidarität, die es unverschuldet in Not geratenen Menschen in unserem unmittelbaren Lebensumfeld ermöglicht, ihren Alltag und auch einen Teil ihrer Sorgen zu bewältigen. Wir dürfen getrost stolz sein auf das Jubiläum – und wenn ich von wir spreche, dann meine ich in allererster Linie Sie, liebe Leserinnen und Leser. Denn Sie tragen die Aktion durch Ihre Großzügigkeit und durch vielerlei Aktivitäten im Sinne der guten Sache. In unserer Ausgabe vom 26. November werden wir auf einer Doppelseite die 50 Jahre Revue passieren lassen, die Sie mit Ihrem Engagement für die Schwächeren in unserer Gesellschaft und für eine Vielzahl sozialer Organisationen mit Leben erfüllt haben.

Nun also eine neue Runde, verbunden mit der Bitte, dem Verein „Gemeinsam helfen“, der die EZ-Weihnachtsspendenaktion trägt, wie in all den Jahren zuvor Ihr Vertrauen zu schenken. Ihre Spenden kommen direkt bei den Bedürftigen und sozialen Einrichtungen an und durch die enge Zusammenarbeit mit den Sozialbehörden in den Städten und Gemeinden unseres Landkreises und mit dem Landratsamt ist gewährleistet, dass Ihr Beitrag in die richtigen Hände gelangt.

Wie Sie dem Beitrag unten entnehmen können, haben wir diesmal bei den sozialen Einrichtungen einen Schwerpunkt auf die Kleinen und Kleinsten gelegt. Das passt gut zu unserem 50. Geburtstag, bei dem es nicht nur darum geht, in die Vergangenheit, sondern auch nach vorn zu blicken. Wenn Ihre Spende etwa dazu beiträgt, dass Frühgeborene schnell ärztlich versorgt werden können, dann ist dies eine gute Investition in die Zukunft.

Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit und danke Ihnen schon einmal vorab, dass Sie uns wieder helfen zu helfen.

Herzlichst, Ihre Christine Bechtle-Kobarg

