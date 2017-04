Esslingen (red) -Sie ist gelernte Einzelhandelskauffrau, hat sich als engagierte und durchaus streitbare Gewerkschafterin einen Namen gemacht, und sie wurde zur Hoffnungsträgerin der baden-württembergischen SPD, die nach der Wahlniederlage im März 2016 nach einem Neubeginn verlangte. Dass Leni Breymaier kein Blatt vor den Mund nimmt, hat sie nach ihrer Wahl zur SPD-Landesvorsitzenden im Oktober wiederholt bewiesen. Nun wird sie auch in Esslingen Farbe bekennen: In der Reihe „Talk im Econvent“ stellt sie sich am Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr den Fragen des Journalisten Alexander Maier.

