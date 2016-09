Esslingen (kh) - Die Blindverkostung beim Postmichelfest hat einen klaren Sieger gebracht: Das Esslinger Leitungswasser setzte sich deutlich gegen vier stille Mineralwässer durch. Es konkurrierte mit Saskia naturis, einem preiswertem Wasser aus dem Discountmarkt, mit Volvic, einem der marktführenden Klassiker aus dem Markenbereich, und zwei hochpreisigen Mineralwässern aus dem Life-Style- und Luxus-Segment. Aus der Südsee trat mit Fiji das in den USA populärste „Luxuswasser“ an und mit Gize eines der derzeit teuersten Mineralwässer. Der Liter kostet knapp 20 Euro, es ist damit etwa 10 000 Mal so teuer wie das Esslinger