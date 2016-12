Marianne Weber (Name geändert) ist Mutter einer Viertklässlerin. Und sie ist unzufrieden. Nicht mit ihrer kleinen Esslinger Grundschule Hegensberg-Liebersbronn, die alles tut, um die schwierige Situationen zu lösen. Auch nicht mit dem Staatlichen Schulamt Nürtingen, das den Schulen im Kreis hilft, wo es geht. Aber mit der Tatsache, dass es viel zu wenige Vertretungslehrer an den Schulen gibt. Fünf Wochen war die Klassenlehrerin ihrer Tochter krank, die Kinder wurden in andere Klassen aufgeteilt, machten Stillarbeit, füllten Arbeitsblätter aus. Weber: „Und das in der vierten Klasse.“ Denn