„Was für einen wunderschönen Blick man von den Zimmern nach draußen hat!“ Erna Frank und Werner Hirschburger schauen sich begeistert um. Sie sind extra aus Oberesslingen gekommen, um sich beim Tag der offenen Tür über das neue Altenpflegeheim an der Seracher Straße in Hohenkreuz zu informieren. Am Sonntag herrscht um kurz vor 12 Uhr Hochbetrieb in dem H-förmig angelegten Bau. Im heimeigenen Café Schlosswiesen, wo man sich mit Maultaschen und Kartoffelsalat bewirten lassen kann, brummt es gewaltig. In den Räumen drängen sich die Gäste. Viele Nachbarn, aber auch Bürger aus ganz Esslingen werfen einen Blick in