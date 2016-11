Esslingen (cid) -In das Vorhaben, die historische Häuserzeile entlang der Berkheimer Straße direkt neben der Bundesstraße 10 in Esslingen durch einen Lärmschutz zu schützen, ist Bewegung geraten. Wie der Esslinger SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Drexler mitteilt, hat das Landesverkehrsministerium verschiedene Lärmschutz-Varianten geprüft und will nun eine Option genauer unter die Lupe nehmen: Eine Lärmschutzwand auf dem Grünstreifen zwischen der Bundesstraße und der Einfädelspur auf die B 10.

Drexler hatte sich im August mit einem Schreiben an Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt und angeregt, die Möglichkeiten eines