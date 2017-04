Esslingen (red) - Das Land fördert den Neubau einer Turnhalle für das Berufsschulzentrum Zell mit 600000 Euro. Dies teilten nun die Esslinger Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) und Andreas Deuschle (CDU) mit. „Mit dem geplanten Neubau einer teilbaren Sporthalle mit Gymnastikhalle und Fitnessraum in der Steinbeisstraße können die Schülerinnen und Schüler des Berufsschulzentrums wieder vor Ort Sport treiben“, so die Abgeordneten. Die neue Turnhalle soll nächstes Jahr gebaut werden. Insgesamt fördert das Land in diesem Jahr 107 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 17,2 Millionen Euro. Darauf haben