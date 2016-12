ES-RSKN (red) -Der Posaunenchor des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) aus Sulzgries spielt wie in jedem Jahr an Heiligabend an verschiedenen Plätzen in den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummen­acker und Neckarhalde. Mit ihren Chorälen sowie weihnachtlichen Liedern verkünden die Bläser die frohe Botschaft. An folgenden Orten und zu folgenden Zeiten sind die Bläserinnen und Bläser zu hören: 14 Uhr Glockengarten (Rüdern), 14.20 Uhr Bregel (Krummenacker), 14.40 Uhr Arnikastraße (Sulzgries), 15 Uhr Kornhalde (Sulzgries), 15.20 Uhr Katharinenstift sowie 16 Uhr Feuersee (Neckarhalde). Kleine Abweichungen im Programm sind