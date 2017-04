Viele, die in Stadt, Kreis und Land mit der Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen zu tun haben, haben sich jüngst in der EZ für die Einführung einer Krankenkassenkarte für Geflüchtete in Baden-Württemberg ausgesprochen. In einigen anderen Bundesländern gilt die Karte für Asylsuchende, die noch nicht so lange im Land sind, als Erfolg. Nun hat sich der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel dazu zu Wort gemeldet: Er hält eine solche Gesundheitskarte für Flüchtlinge für bedenklich.

