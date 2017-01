Esslingen (red) -Ihren Namen hat die SPD vor zwei Wochen ins Spiel gebracht: Regina Rapp aus Esslingen soll im Wahlkreis Esslingen als Kandidatin für die Bundestagswahl antreten. Jetzt hat der SPD-Kreisvorstand offiziell die 34-Jährige einstimmig vorgeschlagen. Rapp ist Geschäftsführerin von Förderprogrammen an der Universität Stuttgart und gehört seit 2014 dem Vorstand des Ortsvereins Esslingen an. Die Nominierungskonferenz des Kreisverbands findet am 16. Februar statt.

