Esslingen - Blieb mal wieder nur die Notlüge. Sandra Z. hat sich krank gemeldet, obwohl sie kerngesund ist. Krank ist ihr Kind - zu oft schon in diesem Jahr. Der Chef habe mit Kündigung gedroht, sagt die alleinerziehende Mutter. Mit der Notlüge hilft sie sich aus der Zwangslage, denn gegen eigene Krankheit ist arbeitsrechtlich kein Kraut gewachsen. Darüber reden will Sandra Z. selbstverständlich nur unter der Zusicherung strikter Anonymität. Deshalb ist ihr Name - wie der aller Betroffenen in diesem Artikel - geändert.

Anzeige /* */ var w =