Dass der Projektentwickler Greenfield mit seinem ursprünglichen Plan gescheitert ist, auf dem Danfoss-Areal ein Logistikzentrum anzusiedeln, ist vor allem den heftigen Protesten aus der Pliensauvorstadt zu verdanken. Doch ist auch jetzt nicht alles gut. Denn die mehr als 250 Menschen, die in dem Gewerbepark arbeiten werden, müssen ja irgendwie zu ihrem Arbeitsplatz kommen und die Firmen beliefert werden. So ist klar, dass künftig deutlich mehr Autos und Laster durch die angrenzenden Straßen rollen werden. Die Stadtverwaltung setzt darauf, den zusätzlichen Verkehr durch Verlangsamung, etwa in Form von