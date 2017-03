Um neue Ideen ist Wolfgang Hausmann, Kirchenmusiker an der Oberesslinger Pfarrkirche St. Albertus Magnus, nicht verlegen: Mal organisiert er neben der regulären Reihe der St. Albertus-Orgelkonzerte ein Festival, mal verbindet der passionierte Hobbykoch Orgelspiel und Kulinarik. Jetzt fasste er drei an einem Wochenende stattfindende Konzerte zu einem „Orgeltriduum“ zusammen. Dabei traf man alte Bekannte, die immer wieder in Oberesslingen gastieren.

Anzeige

Am Freitagabend eröffnete Peter Kranefoed, unterstützt vom Rezitator Rudolf Guckelsberger, mit einer Bach-Novelle von Hans Franck die kleine