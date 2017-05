Monatelang hat der Esslinger Kulturamtsleiter Benedikt Stegmayer am Entwurf einer neuen Kulturkonzeption gearbeitet - nun liegt das Ergebnis vor. Viele hatten sich gewundert, dass die Debatte nicht schon viel früher in die Öffentlichkeit getragen wurde, denn die Stadt hat in dieser Hinsicht erheblichen Nachholbedarf. Der dreimalige Wechsel an der Spitze der Kulturverwaltung hat den kulturpolitischen Diskurs viel zu lange behindert oder gar unmöglich gemacht. Statt weitsichtiger Entwicklungen beschränkte man sich oft auf Klein-Klein. Ein öffentlicher Dialog schon während der Entstehung des Grundsatzpapiers