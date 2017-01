Esslingen (olt) - Der Esslinger Bahnhof war am Freitagabend zwischen 18 und 19 Uhr nach einer kleinen Explosion komplett gesperrt. Zahlreiche Menschen mussten auf dem Bahnhofsplatz in der Kälte warten. Es kam zu massiven Ausfällen im Zug- und S-Bahn-Verkehr.

Ein wartender Fahrgast hatte bereits gegen 16.30 Uhr einen lauten Knall in Gleisnähe gehört und die Polizei informiert. Die Bundespolizei sperrte den Bahnhof daraufhin komplett ab. Der Fernverkehr wurde über Aalen umgeleitet, die S-Bahn Linie S1 fuhr nur zwischen Herrenberg und Neckarpark sowie zwischen Plochingen und Kirchheim. Die Spurensicherung fand schließlich nach Angaben eines Polizeisprechers an einer Baustelle in der Nähe des ehemaligen Fahrdienstleitergebäudes einen verkohlten Holzpfahl und ein mit "einer Böllermischung gefülltes Gehäuse, das offenbar die kleinere Explosion verursacht hat".

Anzeige

Von Sprengstoff könne dagegen keine Rede sein, hieß es weiter. Die Aktion sei vielmehr als "Dummejungenstreich" einzuordnen. Zur Sicherheit habe man den Bahnhof aber gründlich durchsucht, um jegliches Risiko auszuschließen. Um 19.21 Uhr war der Polizeieinsatz beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Alle Züge und S-Bahnen fahren seitdem wieder planmäßig.