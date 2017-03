Damit Autofahrer künftig gleich nach rechts ins Parkhaus abbiegen, statt in die Ritterstraße zu fahren, soll der Geradeaus-Pfeil verschwinden. Bulgrin

Von Alexander Maier





Während der vergangenen Jahre hat sich in der Esslinger Weststadt viel getan, doch darüber soll die östliche Altstadt nicht in Vergessenheit geraten. Anwohner und Geschäftsleute drängen darauf, dass die Kommune auch dort etwas für die Lebens- und Einkaufsqualität tut. Dem östlichen Eingang zur Ritterstraße kommt dabei besondere Bedeutung zu. Gestalterisch bietet dieser Bereich durchaus noch Potenzial. Vor allem aber möchte die Stadt dafür sorgen, dass weniger Autofahrer durch die Ritterstraße fahren in der meist vergeblichen Hoffnung, dort einen oberirdischen Parkplatz zu finden. Dass sich der Bereich Küfer-, Kies- und Ritterstraße attraktiver gestalten ließe, hat unlängst ein Gutachten gezeigt. Doch angesichts kalkulierter Kosten von rund 1,3 Millionen Euro bleibt die große Lösung erst einmal in der Schublade - stattdessen setzt die Stadt auf kleine Korrekturen, die zumindest beim Parksuchverkehr große Wirkung bringen sollen.

Ideen für einen attraktiven Platz

Es ist schon eine ganze Weile her, seit im Gemeinderat der Wunsch laut wurde, über Möglichkeiten einer Aufwertung der östlichen Altstadt nachzudenken. Deshalb beauftragte die städtische Bauverwaltung ein Berliner Planungsbüro, ein Gestaltungskonzept für den Stadteingang an der Ritterstraße zu entwickeln. Und die externen Berater trugen eine Fülle von Ideen zusammen, wie sich aus einem bislang eher tristen und wenig überzeugend gestalteten Bereich ein Altstadt-Entree aus einem Guss machen ließe. So wurde etwa empfohlen, den Platz zwischen technischem Rathaus und Rossneckarkanal als einheitliche barrierefreie Fläche zu gestalten, drei Gruppen von Sitzbänken parallel zur Uferkante aufzustellen, den Uferbereich des Neckarkanals attraktiver zu machen und einige Bäume zu pflanzen. Die Sache hatte nur einen Haken: Die kalkulierten Kosten von mehr als 1,3 Millionen Euro sind für die Stadt derzeit nicht zu stemmen.

Doch damit ist das Thema nicht gänzlich vom Tisch, denn Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht sieht durchaus Handlungsbedarf am Stadteingang zur Ritterstraße: „Wir müssen etwas gegen den Parksuchverkehr in diesem Bereich tun. Erst kürzlich habe ich mir die Situation vor Ort wieder angeschaut und erneut festgestellt, wie viel Verkehr unterwegs ist, der dort nicht hingehört.“ Deshalb entschloss man sich im Rathaus erst mal zu einer kurzfristigen Lösung (siehe unten), die zwar nicht im Entferntesten so attraktiv ist wie der große Wurf, den sich die Berliner Stadtplaner vorstellen können, doch dafür ist der Weg, der nun eingeschlagen wird, mit kalkulierten Kosten von nur 7000 bis 8000 Euro entschieden leichter finanzierbar.

Christine Locher, Verkehrsplanerin im Stadtplanungsamt, ist zuversichtlich, dass auch die kleinen Korrekturen einiges bewirken können: „Die historische Altstadt ist geprägt durch enge Gassen, viel Einzelhandel und Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, den Parksuchverkehr deutlich zu reduzieren oder möglichst sogar ganz aus der Altstadt herauszuhalten. Ringsum gibt es viele Parkhäuser, wo man sein Auto bequem unterstellen kann. Die wenigen oberirdischen Parkplätze sollten wir Anwohnern und Behinderten vorbehalten.“ Und natürlich bleibt auch nach den geplanten Korrekturen, die die Stadt diese Woche in Angriff nehmen möchte, die Durchfahrt in die Ritterstraße möglich, damit die Anlieferung zu den Geschäften und die Zufahrt zu Arztpraxen und Amtsgericht gewährleistet ist. „Was wir jetzt vorhaben, ist ein erster Schritt“, sagt Wallbrecht. „Wir werden uns genau anschauen, was sich dadurch erreichen lässt. Und wenn es sich dann zeigen sollte, dass weitere kleine Maßnahmen nötig sind, können wir jederzeit nachsteuern.“

Was die Stadt kurzfristig plant

Nach der Abfahrt zur Tiefgarage Kiesstraße wird die Fahrbahn der Ritterstraße verengt. Mit einfachen Leiteinrichtungen wird dafür das östliche Baumbeet erweitert und so die Fahrbahn auf 4,5 Meter reduziert.

Der Geradeaus-Pfeil auf der Fahrbahn vor der Einmündung in die Tiefgarage wird ersatzlos entfernt.

Der Fahrbahn-Pfeil, der nach rechts weist, wird durch ein Symbol Parkhaus/Tiefgarage ergänzt.

Die Zonenhalteverbotsschilder werden vom Beginn der Milchstraße auf die Höhe der Baumbeete nach der Tiefgarageneinfahrt versetzt. Auf der Tafel stehen künftig zudem das Verkehrszeichen „Zone 20“ und die Zusätze „Bewohner mit Parkausweis A und Rollstuhlfahrer (Symbol) frei“.

Die bisherigen Taxistellplätze vor dem Altbau des Technischen Rathauses werden verlegt.

Auf einem Pkw-Parkplatz vor dem Neubau des Technischen Rathauses wird die Stadt eine Reihe von Fahrradstellplätzen einrichten.

Ein zweiter Behindertenparkplatz wird vor dem Neubau des Technischen Rathauses geschaffen.

Alle weiteren Parkplätze (Taxistellplätze) werden mit Ausnahme der vorhandenen Behindertenparkplätze in der Ritterstraße umgewandelt in Parkplätze für Bewohner, die einen Parkausweis A besitzen.