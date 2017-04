Ida kämpft mit dem Balkon ihres Traumhauses. Die schmale Platte will einfach nicht an der Brüstung halten. „Immer versetzt bauen“, raten Julius, Fynn und Benedikt, die im Zimmer nebenan grün-gelb-geringelte Wohnblocks auf knapp 20 mal 20 Zentimeter hohen Legoplatten hochziehen. Dieses Bauprinzip haben die mehr als 30 Kinder, darunter drei mit Handicaps, gleich am ersten Ferientag im Oberesslinger Jugendhaus Nexus gelernt: Die Sechs- bis Zehnjährigen hatten sich nämlich erst einmal einen Lego-Führerschein erarbeiten müssen, um sich dann auf die 100 000 Bausteine und 60 Bausätze zu stürzen. Das in zahllosen Kisten