Der alle fünf Jahre in Warschau stattfindende internationale Chopin-Wettbewerb ist der Olymp unter den Klavierwettbewerben. Beim letzten Concours im Jahr 2015 bewarben sich 450 Nachwuchspianisten aus 27 Ländern um eine Teilnahme. 78 davon wurden zu den verschiedenen Wettbewerbsrunden zugelassen, in denen ausschließlich Chopin-Werke vorzutragen waren. Nach zähem Ringen mit Enttäuschungen und musikalischen Höheflügen kürte die hochkarätig besetzte Jury mit der Präsidentin Martha Argerich drei Preisträger und vergab diverse Sonderpreise. Wer sich im Feuer dieses gnadenlosen Wettbewerbes am Ende mit dem ersten