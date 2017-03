Von Alexander Maier





„Lesen ist ein wichtiger Schlüssel für Bildungsfähigkeit“, betonen die Fachleute der Stiftung Lesen. „Eine umfassende Lesekompetenz ist daher eine wesentliche Voraussetzung für die persönliche Entwicklung, Erfolg im Berufsleben und gesellschaftliche Teilhabe.“ Vor allem aber kann die Beschäftigung mit guten Büchern Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven eröffnen, die Fantasie beflügeln und viel Freude bereiten. Deshalb wird Leseförderung in der Esslinger Stadtbücherei großgeschrieben: Kinderbücherei-Leiterin Bettina Langenheim steuert im November stets ein starkes Kinder- und Jugendprogramm zu den Literaturtagen LesART bei. Und im Frühjahr gibt’s die Kinder- und Jugendbuchwochen Klasse Lesungen, die diesmal vom 16. März bis zum 23. April stattfinden.

Bettina Langenheim kennt sich aus in der Welt der Kinder- und Jugendliteratur. Und weil sie in langen Jahren zahlreiche Kontakte zu Verlagen und Autoren geknüpft hat, stellt sie für die Klasse Lesungen stets ein starkes Programm zusammen. Das Spektrum ist breit angelegt und reicht vom Kindertheater-Nachmittag für Zuschauer ab vier Jahren über die Lesung für Dritt- bis Fünftklässler bis hin zum Schreibworkshop. Und die Autorinnen und Autoren, die sich diesmal angesagt haben, werden nicht nur öffentlich im Kutschersaal, im Bürgersaal oder in der Berkheimer Bibliothek auftreten, sondern auch in örtlichen Schulen lesen.

Jede Menge Träume sind zu haben

Den Anfang macht der Kinderbuchautor Tobias Elsäßer, der über sich sagt: „Ich fühle mich ein wenig wie ein Gemischtwarenladen, in dem es Musik, Bücher und jede Menge Träume zu kaufen gibt.“ Elsäßer eröffnet die Kinder- und Jugendbuchwochen am 16. und 17. März mit zwei Workshops und wird am 22. März mit seinem Kinderbuch „Linus Lindbergh“ zu Gast sein. Doris Mendlewitsch, die sich für den 30. März angesagt hat, wird in Esslinger Schulen einen Querschnitt aus fünf Büchern der Reihe „Wissen macht Ah!“ präsentieren. Ebenfalls am 30. März wird Erin Hunter (alias Cherith Baldry) mit ihren „Warrior Cats“ im Bürgersaal des Alten Rathauses auftreten. Die international erfolgreiche Fantasy-Romanserie, um deren Autoren sich allerlei Geheimnisse ranken, erzählt von Katzen, die sechs verschiedenen Clans angehören und Abenteuerliches erleben.

Die erfolgreiche Illustratorin Julia Ginsbach wird am 3. April in der Berkheimer Bücherei und am 4. April im Kutschersaal erwartet - im Gepäck hat sie ihr Erdmännchen-Buch „Tafiti und die Reise ans Ende der Welt“. Und schließlich wird am 5. April das Theater Papilio im Kutschersaal sein Kinderstück „Die Mondtücher“ nach einem Märchen von F. K. Waechter präsentieren.

Ganz zum Schluss gibt es am 23. April noch Grund zum Feiern: Seit 20 Jahren veranstalten Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung ihren Schülerschreibwettbewerb - aus Anlass von zwei erfolgreichen Jahrzehnten ist eine Jubiläumsbroschüre mit den Gewinnerbeiträgen erschienen, die an diesem Tag im Kutschersaal vorgestellt wird.