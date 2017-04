Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Esslingen soll sich möglichst schnell dazu äußern, wie in ihren Gremien ein Verkauf des Gemeindehauses am Blarerplatz und der Franziskanerkirche bewertet wird. Auf dieser Grundlage will der Esslinger Gemeinderat dann noch vor der nächsten Sommerpause entscheiden, ob sich Gemeindehaus und Kirche für die Unterbringung der Stadtbücherei eignen. Auf diesen Weg einigten sich gestern Gemeinderat und Stadtverwaltung während ihrer alljährlichen Klausurtagung, bei der die Entscheidung zentraler kommunalpolitischer Themen vorbereitet wird.

