Wer an der Esslinger Hochschule das Fach Bildung und Erziehung in der Kindheit studiert, braucht sich in der Regel keine Sorgen um einen Job zu machen: Die Absolventen finden ohne Probleme eine Stelle. Denn ihre Ausbildung ist gefragt - nicht zuletzt, weil angesichts des steten Ausbaus von Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen Fachkräfte händeringend gesucht werden. Wegen der großen Nachfrage würde die Hochschule diese Disziplin gerne weiter ausbauen - sieht sich jedoch vom Land ausgebremst.

Ganz neue Berufsbezeichnung

Allerdings mussten die Absolventen ihren Platz in der Pädagogik erst finden.