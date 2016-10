Esslingen (red) -Heute beginnen Kanalsanierungsarbeiten im Maille-Park. Quer über die Maille verläuft ein Regenwasserkanal, dessen Auslauf am Wehrneckar neben dem Franzosensteg gut sichtbar ist. Dieser Kanal muss laut der Stadt aufgrund seines mehr als 100-jährigen Alters modernisiert werden. Die Arbeiten erfolgen in geschlossener Bauweise. Dafür werden vom Wehrneckar aus Rohre aus glasfaserverstärktem Kunststoff in den Regenwasserkanal eingebracht. Um die Nutzung des Maille-Parks und auch die Kanutouren auf dem Wehrneckar so gering wie möglich zu beeinträchtigen, wurde die Bauzeit in den Spätherbst gelegt. Die Bauarbeiten werden