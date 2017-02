Von Melanie Braun





Lärm macht auf die Dauer krank. Deshalb sind die Kommunen angehalten, ihre Bürger vor allzu großen Belastungen zu schützen. Eine EU-Richtlinie gibt vor, dass ab einem bestimmten Lärmpegel überlegt werden muss, was zu einer Linderung unternommen werden kann. In Esslingen ist nun erstmals ein Lärmaktionsplan verabschiedet worden, in dem mögliche Maßnahmen zur Lärmreduzierung in der Stadt für die kommenden fünf Jahre enthalten sind.

Drei Bausteine zur Lärmminderung

Dabei hat man sich auf drei Bausteine konzentriert, nämlich die Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30, Lastwagen-Durchfahrverbote und den Einbau von sogenanntem lärmarmen Asphalt. Nach einer Prioritätenliste sollen diese Vorhaben nun umgesetzt werden. Allerdings sind die Maßnahmen selbst noch nicht beschlossene Sache: Jede einzelne muss im Laufe der kommenden Jahre noch darauf untersucht werden, ob sie tatsächlich den erwünschten Nutzen bringt und ob die Kosten vertretbar sind. Dann hat der Gemeinderat das letzte Wort.

Anzeige

Bereits im Jahr 2013 hat die Stadt mit den Vorbereitungen für den Lärmaktionsplan begonnen. Zunächst wurde eine Lärmkartierung für ganz Esslingen erstellt. Mit Hilfe von Statistiken zur Anzahl der Betroffenen sowie eines Schallgutachtens wurden dann insgesamt zwölf Lärmbrennpunkte ermittelt (siehe Grafik), an denen besonders schnell Abhilfe geschaffen werden soll. „Das mittel- bis langfristige Ziel ist eine Entlastung der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt“, sagt der Erste Bürgermeister Wilfried Wallbrecht. Doch er betont auch: „Wir werden dieses Ziel nicht von heute auf morgen erreichen können.“ So müssten manche Vorhaben etwa mit anderen Straßenbauarbeiten koordiniert werden. Zudem müsse geklärt werden, ob durch bestimmte Maßnahmen zur Lärmreduzierung nicht Nachteile an anderer Stelle entstünden - etwa mehr Belastung durch Feinstaub.

Laut dem Verkehrsministerium in Stuttgart sollen Bereiche in die Lärmaktionspläne aufgenommen werden, in denen die Lärmbelastung im Durchschnitt über den ganzen Tag hinweg mehr als 65 Dezibel beträgt und nachts mehr als 55 Dezibel. Besonders schnell gehandelt werden soll in Bereichen, wo es tagsüber durchschnittlich lauter als 70 Dezibel und nachts lauter als 60 Dezibel ist.

Nach der EU-Richtlinie müssen nur Hauptverkehrsstraßen, auf denen mehr als 8200 Fahrzeuge am Tag fahren, bei der Lärmaktionsplanung berücksichtigt werden. Doch in Esslingen hat man sich darauf verständigt, alle Straßen, auf denen täglich mehr als 8200 Fahrzeuge unterwegs sind, einzubeziehen. Denn der Betroffene leide genauso, wenn er an einer viel befahrenen Nebenstraße wohne wie wenn er an einer Hauptstraße lebe, sagt Wolfgang Ratzer, stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamtes. Und wenn man das Thema schon angehe, dann wolle man alles möglich machen, was man könne. Allerdings ist der Lärmaktionsplan für Ratzer kein Allheilmittel: „Das ist sicher ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagt er.

Doch um die Lärmbelastung wirklich in den Griff zu bekommen, bedürfe es noch viel mehr. „Der Gesetzgeber müsste Grenzwerte für den Rollwiderstand der Reifen oder für Motorengeräusche einführen“, sagt er. Schließlich müsse man das Problem an der Wurzel packen und nicht nur die Symptome lindern. Auch ein Bewusstseinswandel bei den Menschen wäre laut Ratzer hilfreich: Jeder sollte sich bei kurzen Strecken fragen, ob er diese wirklich mit dem Auto fahren müsse - und wenn ja, könne er auf eine leisere Nutzung achten, ohne schnelles Anfahren und starkes Abbremsen.

Ähnlich sieht man die Sache im Gemeinderat. Der neue Lärmaktionsplan wird zwar allseits begrüßt, doch in der jüngsten Sitzung wurden auch dessen Grenzen betont. So wies etwa die SPD-Rätin Christa Müller auf eventuelle Zielkonflikte hin und darauf, dass noch keine konkreten Maßnahmen beschlossen seien. Letztlich trage auch jeder Einzelne Verantwortung dafür, den Verkehrslärm zu reduzieren, befand sie. Auch Gerhard Deffner (CDU) gab zu bedenken, dass die Wirkung der anvisierten Vorhaben nicht unumstritten sei und mahnte, jede einzelne Aktion müsse im Vorfeld fachlich geprüft und intensiv diskutiert werden.

Kein Rechtsanspruch für Bürger

Während die Freien Wähler und die Linke ins gleiche Horn stießen, betonte die Grünen-Rätin Ursula Strauß: „Wir wollen keinen zahnlosen Tiger, sondern eine überfällige Entlastung für die lärmgeplagten Bewohner.“ Ulrich Fehrlen (FDP) wies allerdings darauf hin, dass aus dem neuen Maßnahmenpaket kein Rechtsanspruch der Bürger auf Entlastung erwachse: „Es droht also keine Gefahr vom Lärmaktionsplan“, fasste er nonchalant zusammen.

Der Oberbürgermeister Jürgen Zieger zeigt sich zufrieden mit dem ersten Lärmaktionsplan der Stadt: Mehrere tausend Bürgerinnen und Bürger in Esslingen seien sowohl tagsüber als auch nachts hohen Lärmbelastungen ausgesetzt: „Dieser Situation will und muss die Stadt aktiv und gezielt entgegenwirken“, betont er.

die vorhaben auf der Prioritätenliste

Tempo 30: Auf folgenden Straßen beziehungsweise Straßenabschnitten sind laut Lärmaktionsplan Geschwindigkeitsreduzierungen von Tempo 50 auf Tempo 30 vorgesehen: Schorndorfer Straße (zwischen Plochinger Straße und Baumreute), Östlicher Altstadtring (Kiesstraße, Entengraben, Grabbrunnenstraße), Hirschlandstraße, Nördlicher Altstadtring (zwischen Mettinger Straße und Grabbrunnenstraße), Neckarstraße (zwischen L 1150 und Plochinger Straße), Mettinger Straße (zwischen Volkshochschule und Berliner Straße), Krummenackerstraße (zwischen Alexanderstraße und Marienwalterstraße), Sulzgrieser Straße (zwischen Maienwalterstraße und Kelterstraße), Maienwalterstraße (zwischen Krummenackerstraße und Sulzgrieser Straße), Krummenackerstraße (zwischen Mittlerer Beutau und Alexanderstraße), Stuttgarter Straße (zwischen K 1268 und Eberhard-Bauer-Straße), Wielandstraße (zwischen Mülberger Straße und Hirschlandkopf), Esslinger Straße (westlich Breitinger Straße), Ruiter Straße (zwischen Festo und Am Bergle).

Lkw-Durchfahrverbot: Schorndorfer Straße (zwischen Plochinger Straße und Baumreute, nachts zwischen 22 und 6 Uhr), Hirschlandstraße (nachts zwischen 22 und 6 Uhr), K 1215 bei Sirnau (ganztags 0 bis 24 Uhr), Stuttgarter Straße (zwischen Karl-Pfaff-Straße und Eberhard-Bauer-Straße, ganztags 0 bis 24 Uhr)

Flüsterasphalt: Ein lärmarmer Fahrbahnbelag könnte auf folgenden Straßenabschnitten sinnvoll sein: Plochinger Straße (zwischen Ulmer Straße und Neckarstraße), Ulmer Straße (zwischen Plochinger Straße und Maillestraße). Was für ein Fahrbahnbelag hier verwendet werden soll, ist allerdings nicht im Lärmaktionsplan festgeschrieben. Man will die Möglichkeit offen lassen, einen Belag auswählen zu können, der gegebenenfalls neben der Lärmminderung auch noch andere bestimmte Bedingungen erfüllt, auch künftige Neuentwicklungen sollen berücksichtigt werden können.