„Bücher sind wie Brücken zwischen Menschen und Völkern“, sagt Ursel Scheffler. Deshalb ist es ihr ein Anliegen, dass möglichst viele über diese Brücken gehen. Mit ihren Geschichten vom „Kommissar Kugelblitz“ hat die Kinderbuchautorin großen Erfolg. Mit ihrer Idee, überall in Deutschland „Büchertürme“ zu errichten, will sie jungen Menschen nun noch mehr Spaß am Lesen vermitteln und zugleich etwas bewegen. Ob in Großstädten wie Hamburg, München, Wien und Berlin oder in Orten wie Schömberg oder Prichsenstadt - vielerorts hat dieses Beispiel bereits Schule gemacht. Nun soll Esslingen folgen. Der