Essligen (red) -Die Städtische Musikschule Esslingen veranstaltet an diesem Wochenende den 54. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Landkreise Esslingen, Göppingen und Rems-Murr. Etwa 500 Kinder und Jugendliche spielen in den Solowertungen Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) sowie den Ensemblewertungen Streicher, Bläser und Neue Musik. 26 Juroren, darunter Orchestermusiker, Hochschullehrer und Lehrkräfte von Musikschulen. Spielorte für die öffentlichen Konzerte sind das Unterrichtsgebäude der Musikschule am Blarerplatz, die Schickhardt-Halle im Alten Rathaus, der Festsaal des evangelischen Gemeindehauses am Blarerplatz