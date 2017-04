Bisher haben die Vorbereitungen für die Sanierung der Augustinerbrücke in Esslingen noch nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen geführt. Nun allerdings geht es in die heiße Phase, auch weil nächste Woche mit dem Ende der Osterferien wieder mit deutlich mehr Verkehr in der Stadt zu rechnen ist.

