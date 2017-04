Inseln zum Luftholen im steinernen Meer

ESSLINGEN: Von der Maille bis zum Ebershaldenfriedhof - Ein Blick auf die wenigen Freiflächen, die die Stadt in der Tallage noch aufweisen kann

„Wenn es um frische Luft und Klimaausgleich geht, darf man Stadtwald und Stadtbäume nicht vergessen.“Hauswand an Hauswand, Giebel an Giebel. Dicht an dicht drängen sich die Häuser in der Esslinger Altstadt. Bewohner und Passanten japsen nach Luft. Die steht in den Gassen - vor allem, wenn es wieder wärmer wird. „Die mittelalterliche Stadt ist nicht reich an Parks und grünen Oasen“, räumt Burkhard Nolte, Leiter des Esslinger Grünflächenamts, freimütig ein. Die belebte Maille, der immer etwas unterschätzte Merkelpark, der kleine, gartenarchitektonisch straff geordnete Schillerpark im Südosten der Innenstadt und der gut acht Hektar große Ebershaldenfriedhof sind noch letzte größere Freiflächen in einem begehrten Siedlungsraum, in dem nicht zuletzt das Thema Nachverdichtung das öffentliche und private Grün immer mehr versiegelt.